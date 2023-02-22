Jean Barrientos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Barrientos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Barrientos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Barrientos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Barrientos 16 Eylül 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jean Pierre Agustín Barrientos Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Barrientos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAGICO SPORTS yapmaktadır. Jean Barrientos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jean Barrientos'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jean Barrientos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Barrientos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jean Barrientos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Barrientos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Racing Club

1 Temmuz 2011 yılında Vit. Guimarães

17 Şubat 2015 yılında Wisla Krakow

5 Ağustos 2015 yılında Racing Club

14 Ocak 2016 yılında Olimpo

4 Temmuz 2016 yılında FBC Melgar

18 Ocak 2018 yılında Racing Club

1 Ocak 2019 yılında AO Xanthi

3 Ağustos 2020 yılında Volos NPS

Jean Barrientos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Barrientos şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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