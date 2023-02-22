Jean Efala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Efala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Efala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Efala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Efala 11 Ağustos 1992 tarihinde Mfou şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Jean Efala Konguep şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Efala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Soccer Scout Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jean Efala'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Efala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Efala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Efala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Efala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Fovu de Baham

1 Ocak 2012 yılında Coton Sport FC

1 Ocak 2014 yılında UMS de Loum

1 Ocak 2016 yılında Canon Yaoundé

1 Temmuz 2017 yılında Colombe Sport

1 Ocak 2019 yılında Akwa United

Jean Efala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Efala şuan Akwa United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Jean Efala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun takımında 1 numaralı formasıyla 19 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Kamerun U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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