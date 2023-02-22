Jean Parfait Tchoubia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Parfait Tchoubia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jean Parfait Tchoubia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Parfait Tchoubia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.