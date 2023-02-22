Jean Parfait Tchoubia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Parfait Tchoubia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Parfait Tchoubia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Parfait Tchoubia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Parfait Tchoubia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Parfait Tchoubia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Parfait Tchoubia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Parfait Tchoubia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Parfait Tchoubia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Parfait Tchoubia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Parfait Tchoubia 19 Nisan 1983 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Jean Parfait Ledoux Tchoubia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Parfait Tchoubia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sports-deal yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 2 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Jean Parfait Tchoubia'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Parfait Tchoubia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Parfait Tchoubia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında AS Matelots

1 Temmuz 2008 yılında Tiko

1 Temmuz 2009 yılında Union Douala

1 Kasım 2010 yılında Unisport Bafang

1 Kasım 2012 yılında Les Astres FC

1 Kasım 2014 yılında New Star FC

1 Kasım 2016 yılında Bamboutos FC

1 Haziran 2017 yılında Lion Blese FC

1 Ocak 2018 yılında US Bitam

1 Ocak 2019 yılında Delta Force

2 Kasım 2019 yılında Abia Warriors

Jean Parfait Tchoubia kimdir

Jean Parfait Tchoubia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Parfait Tchoubia şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

11.2004 – 10.2006: Dynamo FC de Douala,
11.2006 – 10.2007: Savana FC de Douala,
11.2007 – 04.2008: Oryx de Douala

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jean Parfait Tchoubia nereli

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