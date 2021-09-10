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Jean-Paul Belmondo için unutulmaz cenaze töreni

Geçen pazartesi yaşamını yitiren dünyaca ünlü 88 yaşındaki Fransız aktör Jean-Paul Belmondo için bugün Paris'te hatıralardan silinmeyecek bir tören düzenlendi.

Jean-Paul Belmondo için unutulmaz cenaze töreni

Les Invalides Müzesi'nde gerçekleştirilen devlet törenine binlerce kişinin katılımı sağlandı.

Fransa'da bulunan Les Invalides anıtının avlusuna bin kişinin girişine izin verilirken, yine binlerce kişi anıtın dışındaki yeşil alana kurulan dev ekranlarda duygusal anlar yaşadı.

Fransız Yeni Dalga filmlerinden Serseri Aşıklar'ın yıldızı Jean Paul Belmondo için yarın ailesinin katılımıyla bir tören düzenlenecek.

Les Invalides'de Fransız şarkıcı Charles Aznavour için de bir tören düzenlenmişti. Ekim 2018'de hayatını kaybeden Aznavour için gerçekleştirilen bu törene Jean-Paul Belmondo da katılmıştı.

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