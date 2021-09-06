Son gelen haberlere göre Fransız ve dünya sinemasının en ünlü aktörlerinden Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti. Bunun üzerine merak edilen Jean-Paul Belmondo kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Jean-Paul Belmondo biyografisi...

JEAN- PAUL BELMONDA KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Fransız heykeltraş Paul Belmondo'nun oğlu Jean-Paul Belmondo erken yaşlarda tiyatroya ilgi duymaya başladı. Konservatuar eğitimi alan sanatçıya 1959'da ünlü yönetmen Jean-Luc Godard "À Bout de souffle" ile ilk rolünü oynama fırsatı tanıdı.

Belmondo, 60'lı yıllarda aralarında La Ciociara, "Un singe en hiver", "L’Homme de Rio"nun da bulunduğu 34 filme imza attı. 1964'te çekilen "L’Homme de Rio" aynı zamanda Belmondo'nun aksiyon filmlerinde dublör kullanmadığı ilk film oldu. Oyuncunun kariyerinin geri kalanında bir daha dublör kullanmadığı öğrenildi.

2001'de felç geçirmiş ve kariyerini sonlandırmıştı. Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti.