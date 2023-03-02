Jean Sylvain Babin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Sylvain Babin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Sylvain Babin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Sylvain Babin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Sylvain Babin 14 Ekim 1986 tarihinde Corbeil-Essonnes şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Martinique,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jean-Sylvain Claude Babin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Sylvain Babin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carrierefoot yapmaktadır. Jean Sylvain Babin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Sylvain Babin'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Sylvain Babin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Sylvain Babin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jean Sylvain Babin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Sylvain Babin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında LB Châteauroux

1 Ağustos 2007 yılında FC Martigues

30 Haziran 2008 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2008 yılında Lucena

1 Ağustos 2010 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2014 yılında Granada

4 Ağustos 2016 yılında Sporting Gijón

1 Eylül 2017 yılında M. Tel Aviv

30 Haziran 2018 yılında Sporting Gijón

1 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

Jean Sylvain Babin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Sylvain Babin şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jean Sylvain Babin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Martinik takımında 6 numaralı formasıyla 7 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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