Jeff Bezos ölümsüzlüğün formülünü bulmayı hedefliyor

Bezos ve Milner tarafından desteklenen ‘hücre yenileme projesi’ Altos Labs, bu yılın başında ABD ve İNGİLTERE’de kuruldu. Yaşlanmayı durdurmayı amaçlayan proje için şu ana kadar 270 milyon dolarlık bir bütçe oluşturuldu.



PROJEDE NOBEL ÖDÜLLÜ İSİMLER YER ALIYOR

2012 Nobel Ödüllü Dr. Shinya Yamanaka bu proje için kurulan ekibin başında yer alıyor. California Salk Enstitüsü'nde çalışan ve hücre yenileme teknolojisine öncülük eden isimlerden İspanyol biyolog Dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte de Atlos Labs'te görev yapmaya başlayan isimler arasında bulunmaktadır. 2016 yılında Yamanaka ve Belmonte önderliğinde embriyonik kök hücre tekniği geliştirilerek ilk kez fareler üzerinde uygulandı. Technology Review dergisi, deneyden sonra Izpisua Belmonte'nin yeniden programlama tekniğini potansiyel bir 'yaşam iksiri' olarak isimlendirdiğini bildirdi.

Altos Labs, Bezos ve Milner’ın yaşlanma karşıtı projelerinden ilki değil. Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan 57 yaşındaki Bezos, daha önce de Unity Biotechnology isimli projeye yatırım yapmıştı.



