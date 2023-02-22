Jeff Nwodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeff Nwodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeff Nwodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeff Nwodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeff Nwodo 4 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeff Nwodo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Jeff Nwodo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeff Nwodo'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeff Nwodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeff Nwodo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeff Nwodo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeff Nwodo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2021 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Jeff Nwodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeff Nwodo şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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