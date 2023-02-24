Jefferson Granado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Granado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Granado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Granado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Granado 9 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Granado Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jefferson Granado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 24 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jefferson Granado'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Granado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Granado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jefferson Granado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Granado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ekim 2022 yılında Krumovgrad

Jefferson Granado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Granado şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.