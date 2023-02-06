Jefferson Maciel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Maciel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Maciel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Maciel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Maciel 28 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jefferson Maciel Bento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Maciel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jefferson Maciel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına - tarihinde katılmıştır. Jefferson Maciel'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Maciel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jefferson Maciel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jefferson Maciel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Maciel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Maciel şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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