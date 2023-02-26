Jefferson Valverde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Valverde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Valverde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jefferson Valverde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jefferson Valverde 4 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Laider Valverde Arboleda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jefferson Valverde Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson Valverde'nin CD El Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jefferson Valverde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jefferson Valverde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Barcelona SC B
1 Ağustos 2020 yılında Toreros FC
1 Ekim 2020 yılında Guayaquil SC
1 Mart 2022 yılında Club Germud
1 Temmuz 2022 yılında Santo Domingo
3 Ocak 2023 yılında CD El Nacional
Jefferson Valverde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jefferson Valverde şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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