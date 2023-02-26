Jefferson Valverde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Valverde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jefferson Valverde kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jefferson Valverde ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.