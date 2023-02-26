Jegor Zuravljov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jegor Zuravljov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jegor Zuravljov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jegor Zuravljov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jegor Zuravljov 11 Temmuz 2005 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Jegor Žuravljov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jegor Zuravljov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jegor Zuravljov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jegor Zuravljov'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jegor Zuravljov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jegor Zuravljov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jegor Zuravljov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jegor Zuravljov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Narva U17

1 Temmuz 2020 yılında Trans Narva U21

1 Ocak 2022 yılında JK Trans Narva

Jegor Zuravljov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jegor Zuravljov şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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