Jehan Barbur'un sosyal medya hesabında annesinin vefat haberini duyurmasının ardından, Müryel Babur'un kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu olduğu gibi "Müryel Barbur neden öldü?" sorusu da araştırılıyor. Peki, Jehan Barbur'un annesi Müryel Barbur kimdir? Nereli, kaç yaşında? Müryel Barbur öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

JEHAN BARBUR'UN ANNESİ MÜRYEL BARBUR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Müryel Barbur Hatay'da ikamet etmektedir. İskenderun'da "Kafe Flör" isimli mekanın sahibi olan Müryel Barbur'un müşterileri tarafından çok sevildiği bilinmektedir. 1980 yılında kızı Jehan Barbur'u tıbbi koşulların daha elverişli olması sebebiyle Beyrut'ta dünyaya getirmiştir. Müryel Barbur'un biyografik bilgilerine ulaşılamamaktadır.

MÜRYEL BARBUR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Müryel Barbur' uzun zamandır hastalıklarla mücadele ediyordu. Vefat haberini kızı Jehan Barbur sosyal medyada paylaştığı gönderide duyurdu. Barbur, annesinin fotoğrafını "Canımın parçası annem Hoşça kal… Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu. Başka türlü bir uğurlama tercih ederdik. Fakat pandemi sebebiyle kilise ayini ve cenaze törenimiz sadece aile arasında olacaktır. Taziyelerinizi 25 Eylül saat 14:30-20:30 arası açık havada bir araya gelebilme imkanı sunduğundan, sevgili annemin İskenderun’daki kafesi Flör Cafe’de kabul edebileceğiz. Covid-19 sebebiyle aile evimiz taziyeye açık olamayacaktır. Son üç yıldır yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu acıdan uzak olmanız dileğimle. Jehan" notu ile paylaştı.