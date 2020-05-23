ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü nişanlısı Sandra Pestemalciyan sorunlar yaşamaya başladı. Bu sorunların nedeninin ise Akınözü'nün Jelena Karleusa'ya olan hayranlığı olduğu iddia edildi. Peki Jelena Karleusa kimdr? Kaç yaşında? Nereli? Kimin karısı? Tüm merak edilenler haberimizde

JELANA KARLEUSA KİMDİR?

Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in eşi olan Jelena Karleusa Gazeteci anne ve polis bir babanın kızı olarak 17 Ağustos 1978 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi. Fanatik bir Tarkan hayranı olan Sırp şarkıcının, konserlerinde Şımarık ("Žene Vole Dijamante") ve Şıkıdım ("Jelena, Jelena") şarkılarını seslendirdiği biliniyor.

Jelena Karleusa sırasıyla Ogledalce (1995), Zenite Se Momci (1996), Vestice, Vile (1997), Jelena (1998), Gili, Gili (1999), Za Svoje Godine (2001), Samo Za Tvoje Oči (2002), Magija (2005), JK Revolution (2008), The Diamond Collection (2009), Diva (2012) adlı albümlerini çıkartmıştır.

2008 yılında Tosic ile evlenen Jelena Karleusa'nın Atina ve Nika adında iki kızı bulunuyor.

JELENA KARLEUSA’NIN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Ogledalce (1995) Zenite Se Momci (1996) Veštice, Vile (1997) Jelena (1998) Gili, Gili (1999) Za Svoje Godine (2001) Samo Za Tvoje Oci (2002) Magija (2005) JK Revolution (2008) The Diamond Collection CD1/CD2 (2009) Diva (2012)

JELENA'NIN KOCASI DUSKO TOSİC KİMDİR?

Dusko Tosic, 19 Ocak 1985 tarihinde Sırbistan‘da Zrenjanin şehrinin Orlovat kasabasında dünyaya geldi. Belgrad altyapısından yetişti ve 2002 yılında profesyonel futbol kariyerine başladı. 2005-2006 sezonunun devre arasında Fransız futbol takımı Sochaux’ya transfer oldu. Sochaux’da oynadığı 1,5 yıllık dönemde takımıyla 2007 yılında Coupe de France şampiyonluğu yaşadı.2007-08 sezonu başında Fransa‘dan Almanya takımlarından Werder Bremen’e transfer oldu. 12 Şubat 2010 tarihinde İngiltere takımlarından Portsmouth takımına geçti. Ancak bir maç oynadıktan sonra 25 Mart 2010 tarihine kadar Londra bölgesinde yeralan QPR (Queens Park Rangers FC)’a kiralık olarak verildi.

QPR (Queens Park Rangers FC)’da 5 maç oynadıktan sonra bonservisinin olduğu Portsmouth’a döndü.2010 sezonunun 2. Yarısında da Sırbistan‘ın başkenti Belgrad‘ın futbol takımı Kızılyıldız’a transfer oldu. Bu takımda 2 sezon üst üste Sırbistan liginde yılın defans oyuncusu seçildi.

2011-2012 ara transfer döneminde İspanya ligi ekiplerinden Real Betis’e kiralık olarak transfer oldu. Bu takımda ise sadece 1 maçta görev yaptı. 2012 yılında 600.000 euro karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalayarak Gençlerbirliği‘ne transfer oldu. Dusko Tosic, 2008 yılında Sırp şarkıcı Jelena Karleusa ile evlendi. Atina Tosic, Nika Tosic adlarında iki çocuğu vardır.

Sol bek mevkinde forma giyen Dusko Tosic, 2 Haziran 2015 tarihinde 2+1 yıllık anlaşma yaparak Beşiktaş futbol kulübüne transfer oldu. 2018 yılında sözleşmesi sona eren Dusko Tosic, Guangzhou Kulübü'yle anlaşmaya vardı.