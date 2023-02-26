Jemondre Dickens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jemondre Dickens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jemondre Dickens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jemondre Dickens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jemondre Dickens 22 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jemondre Dickens Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jemondre Dickens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jemondre Dickens'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jemondre Dickens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jemondre Dickens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jemondre Dickens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jemondre Dickens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2018 yılında Baroka FC

1 Ocak 2020 yılında TS Sporting

31 Ağustos 2020 yılında Baroka FC

19 Ağustos 2021 yılında Chippa United

Jemondre Dickens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jemondre Dickens şuan Chippa United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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