Jenifer Lopez 51 yaşına giriyor!

Dünyada en etkili 100 insanı arasında gösterdiği, 2012 yılında Forbes'in 'Yeryüzünün en güçlü sanatçısı' olarak tanımladığı Jennifer Lopez, bugün 51 yaşına girdi.

Fiziği , enerjisi ve güzelliğiyle göz dolduran ünlü yıldız, sosyal medyayı da sıklıkla kullanıyor. Sürekli spordan ve sosyal hayatından fotoğraf ve videolar paylaşmayı ihmal etmiyor.

Dünyaca ünlü ABD'li yıldız, son dönemlerde ise bisikletle tur atarken kameralara yansıyor. Jennifer Lopez, kovid-19 salgınının ilk günlerinde, evde çocuklarıyla birlikte karantinada olduğunu gösteren paylaşımlar yapıyordu.

Genel olarak takipçilerine "Evde kalın" çağrısında bulunan Lopez, bu pandemi sürecinde de sporunu ve sağlıklı beslenmeği bırakmadı.

SERVETİ 400 MİLYON DOLAR

Serveti 400 milyon doları bulan, yılda 43 milyon dolar kazanan Jennifer Lopez, "Sektörün gördüğü en çalışkan ve azimli kadın" olarak gösteriliyor.

JENİFER LOPEZ KİMDİR?

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez 1969 Amerika New York doğumlu, burcu ise Aslan‘dır. Çok küçük yaşlarda müzikal tiyatro ile tanışan Jennifer Lopez müzik dünyasının yanı sıra, oyuncu, modacı, iş kadını, seslendirme sanatçısı, yapımcı ve dansçı kimlikleri ilede tanınmaktadır. 12 sene Katolik okullarında okumuş ardından Baruch College’de eğitim almaya başlamış ancak ilk dönem oyunculuk yapmak için eğitimini bırakmıştır.

Babası David Lopez bir sigorta şirketinde bilgisayar teknisyenliği, annesi ise ana okulu öğretmenliği yapmış olan Guadalalupe Rodriguez’dir. Leslie ve Lynda Lopez isimlerinde iki kız kardeşi vardır. Leslie’de müzik öğretmenidir.

16 yaşında iken ilk sinema filmi My Little Girl’de rol almıştır. 1990 yılında katıldığı bir dans yarışmasını kazanmış ardından şöhret basamaklarını hızlıca tırmanmaya başlamıştır. Özellikle 1995’te Woody Harrelson ve Wesley Snipes ile birlikte rol aldığı Money Traein isimli sinema filmi ile tanınan Jennifer Lopez ayrıca bu filmdeki müzikleri seslendirmiştir. Müzik piyasasındada sağlam bir yer edineceği bu film ile tahmin edilmiştir.

Bugüne kadar Entertainment Tonight, My Little Girl, Renkli Dünyalar, Das De Cine, The Tonight Show With Jay Leno, My Family, Para Treni, Jack, Kan ve Şarap, Anaconda, Selena, U Dönüşü, Aşk ve Para, Hücre, Aşkın Gücü, Darısı Başıma, Aşk Masalı, Yeter, Gigli, Aşka Davet, Babasının Kızı, Yeniden Başlamak, Dikkat Bebek Var, Parker, Evim, Komşu Evdeki Çocuk, Jennifer Lopez: Dance Again, Lila & Eve gibi bir çok filmder rol almıştır.

YAPTIĞI EVLİLİKLER

Bugüne kadar üç kere evlenen Jennifer Lopez ilk evliliğini 1997 yılında Ojani Noa ile yapmış bir yıl sonra ayrılmış, 2001 ve 2003 yılları arasında ikinci evliliğini Cris Judd ile gerçekleştirmiştir. Son evliliğini 2004 yılında Marc Anthony ile yapmış bu evliliğide 2014 yılında son bulmuştur. Emme Anthony ve Maximillian David Muniz isimlerinde bir oğlu birde kızı vardır. Günümüzde eski beyzbol yıldızı Alex Rodriguez ile birliktelik yaşamaktadır.