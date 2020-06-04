Jennifer Aniston çıplak pozunu açık arttırmaya sundu!

ABD'li ünlü oyuncu Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston 25 yıl önce verdiği çıplak portresini açık arttırmaya çıkarma kararı aldı. Oyuncu buradan gelecek olan parayı ise koronavirüs yardım kampanyasına bağışlayacağını bildirdi. Portre kısa sürede büyük ilgi gördü.

Oyuncu verdiği kararı pazartesi günü Instagram hesabından bir video paylaşarak duyurdu. Açık arttırmaya çıkacak olan portre Mark Seliger'ın karanlık odada artık simge haline gelmiş portre üzerinde çalıştığı görüldü.Seliger'in fotoğrafı Kasım 1995'te çektiği ifade edildi.

45 BİN TL TEKLİK VERİLDİ

Aniston'ın bacaklarını çapraz biçimde kavuşturarak çıplak poz verdiği siyah beyaz fotoğrafı çeken Seliger, ilk bölümü önceki yıl yayımlanan Friends'in oyuncu kadrosunu fotoğraflamak için görevlendirilmişti. Şimdiye kadar fotoğrafa gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar (yaklaşık 45 bin TL) oldu.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Aniston Instagram'da videoyla beraber paylaştığı metinde, "Sevgili dostum @markseliger; @radvocacy ve @christiesinc ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Kovid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı" diye yazdı.