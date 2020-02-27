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  3. Jennifer Lopez’in Super Bowl gösterisine ceza!

Jennifer Lopez’in Super Bowl gösterisine ceza!

Super Bowl ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Maçta Jennifer Lopez ve Shakira geceye damga vurmuştu.

Jennifer Lopez’in Super Bowl gösterisine ceza!

Super Bowl, gösterisinde dans şovları ile hafızalara kazınan ve günlerce konuşulan Jennifer Lopez ve Shakira'ya şikayetler geldi. Şikayetler özellikle de çocuk sahibi aileler tarafından geldi.

"ÇOCUKLAR YETİŞKEN ŞOVUNA MARUZ KALDI"

Bu aileler, Jennifer Lopez ve Shakira’nın sahne şovunun, çocukların da izlediği bir programda ekrana geldiğini belirterek, göbek dansları, direk dansları gibi ayrıntılar nedeniyle çocuklarının yetişkin şovuna maruz kaldığını söyledi.

Jennifer Lopez’in Super Bowl gösterisine ceza!

Bir ebeveyn, Lopez’in şovu sırasında çocuklarını odadan dışarı gönderdiğini anlatırken bir başka ebevyn ise “Jennifer Lopez’un o giyim tarzını ve sahnede yaptığı hareketleri 11 yaşındaki kızıma açıklamaya hazır değildim” diyerek tepki gösterdi.Jennifer Lopez’in Super Bowl gösterisine ceza!Jennifer Lopez’in Super Bowl gösterisine ceza!

 

Jennifer Lopez ve Shakira sahne dansları ile Super Bowl'a damga vurdu

Jennifer Lopez ve Shakira sahne dansları ile Super Bowl'a damga vurdu

Super Bowl ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Kazanını belli olan maçta Jennifer Lopez ve Shakira geceye damga vurdu.




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