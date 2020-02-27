Jennifer Lopez’in Super Bowl gösterisine ceza!

Super Bowl, gösterisinde dans şovları ile hafızalara kazınan ve günlerce konuşulan Jennifer Lopez ve Shakira'ya şikayetler geldi. Şikayetler özellikle de çocuk sahibi aileler tarafından geldi.

"ÇOCUKLAR YETİŞKEN ŞOVUNA MARUZ KALDI"

Bu aileler, Jennifer Lopez ve Shakira’nın sahne şovunun, çocukların da izlediği bir programda ekrana geldiğini belirterek, göbek dansları, direk dansları gibi ayrıntılar nedeniyle çocuklarının yetişkin şovuna maruz kaldığını söyledi.

Bir ebeveyn, Lopez’in şovu sırasında çocuklarını odadan dışarı gönderdiğini anlatırken bir başka ebevyn ise “Jennifer Lopez’un o giyim tarzını ve sahnede yaptığı hareketleri 11 yaşındaki kızıma açıklamaya hazır değildim” diyerek tepki gösterdi.