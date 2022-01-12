Jenosit ne demek, TDK'ya göre Jenosit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jenosit ne demek? Jenosit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jenosit kelimesi. Peki jenosit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jenosit nedir, jenosit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

JENOSİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jenosit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Jenosit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre jenosit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Soykırım

