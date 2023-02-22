Jens Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jens Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jens Jonsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jens Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jens Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jens Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jens Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jens Jonsson 10 Ocak 1993 tarihinde Aarhus şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jens Jønsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jens Jonsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Jens Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jens Jonsson'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jens Jonsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joensson16/

Jens Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jens Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jens Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jens Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Aarhus GF II

1 Temmuz 2010 yılında AGF/Viby IF U19

1 Ocak 2012 yılında Aarhus GF

26 Ağustos 2016 yılında Konyaspor

25 Ağustos 2020 yılında Cádiz CF

6 Temmuz 2022 yılında AEK Atina

Jens Jonsson kimdir

Jens Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jens Jonsson şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viby IF, Lyseng

Jens Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka takımında 6 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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Jens Jonsson nereli

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