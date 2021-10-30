Jeokimyacı ne demek, TDK'ya göre Jeokimyacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jeokimyacı ne demek? Jeokimyacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jeokimyacı kelimesi. Peki jeokimyacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jeokimyacı nedir, jeokimyacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

JEOKİMYACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jeokimyacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre jeokimyacı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Jeokimya ile uğraşan kimse

