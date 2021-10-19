Jeomorfoloji ne demek, TDK'ya göre Jeomorfoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jeomorfoloji ne demek? Jeomorfoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jeomorfoloji kelimesi. Peki jeomorfoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jeomorfoloji nedir, jeomorfoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

JEOMORFOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jeomorfoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Jeomorfoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre jeomorfoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüzey bilimi

