Jeong Ho Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Ho Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeong Ho Hong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeong Ho Hong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeong Ho Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Ho Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeong Ho Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Ho Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeong Ho Hong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeong Ho Hong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeong Ho Hong 12 Ağustos 1989 tarihinde Jeju City, Jeju şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 홍정호 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeong Ho Hong Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Jeong Ho Hong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jeong Ho Hong'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeong Ho Hong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sabinus20/

Jeong Ho Hong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeong Ho Hong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jeong Ho Hong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeong Ho Hong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Chosun Univ.

1 Ocak 2010 yılında Jeju United

1 Eylül 2013 yılında Augsburg

14 Temmuz 2016 yılında JS Suning

14 Temmuz 2017 yılında JS Suning Res.

13 Ocak 2018 yılında Jeonbuk Hyundai

31 Aralık 2018 yılında JS Suning Res.

17 Ocak 2019 yılında Jeonbuk Hyundai

31 Aralık 2019 yılında JS Suning Res.

13 Ocak 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

Jeong Ho Hong kimdir

Jeong Ho Hong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeong Ho Hong şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeju United U15 (제주중앙중학교, 2002-2004),
Jeju United U18 (제주상업고등학교, 2005-2006 / 제주중앙고등학교, 2007),
Chosun University (조선대학교, 2008-2009)

Jeong Ho Hong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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Jeong Ho Hong nereli

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