Jeosantrizm ne demek, TDK'ya göre Jeosantrizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jeosantrizm ne demek? Jeosantrizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jeosantrizm kelimesi. Peki jeosantrizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jeosantrizm nedir, jeosantrizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

JEOSANTRİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jeosantrizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Jeosantrizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre jeosantrizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yermerkezcilik

