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Jeosenklinal ne demek, TDK'ya göre Jeosenklinal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Jeosenklinal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Jeosenklinal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Jeosenklinal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Jeosenklinal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Jeosenklinal ne demek, TDK'ya göre Jeosenklinal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jeosenklinal ne demek? Jeosenklinal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jeosenklinal kelimesi. Peki jeosenklinal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jeosenklinal nedir, jeosenklinal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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JEOSENKLİNAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jeosenklinal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Jeosenklinal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre jeosenklinal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yer kabuğunun uzun bir süre çöken, buna bağlı olarak kat kat kalın tortullarla dolmuş bulunan bölümü

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