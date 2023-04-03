Jeovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jeovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jeovan 7 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jeovan Sousa Botelho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jeovan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeovan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 14 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Jeovan'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 14 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.
Jeovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jeovan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Temmuz 2022 yılında Santa Catarina
30 Kasım 2022 yılında USAC-SP U20
16 Ocak 2023 yılında União Suzano AC
14 Mart 2023 yılında Palmeiras U20
14 Şubat 2024 yılında União Suzano AC
Jeovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jeovan şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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