Jeovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jeovan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeovan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.