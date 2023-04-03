Jere Vrcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jere Vrcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jere Vrcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jere Vrcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jere Vrcic 30 Eylül 2004 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jere Vrcić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jere Vrcic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jere Vrcic'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Jere Vrcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jere Vrcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jere Vrcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jere Vrcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U19

Jere Vrcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jere Vrcic şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jere Vrcic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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