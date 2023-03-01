Jeremiah Gyebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremiah Gyebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremiah Gyebi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremiah Gyebi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremiah Gyebi 12 Ekim 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İngiltere,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Jeremiah Boateng Gyebi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremiah Gyebi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMK SPORTS yapmaktadır. Jeremiah Gyebi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremiah Gyebi'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeremiah Gyebi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremiah Gyebi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremiah Gyebi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremiah Gyebi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2018 yılında NK Ankaran

1 Ocak 2019 yılında IFK Mora

5 Eylül 2020 yılında Enfield Town

1 Temmuz 2022 yılında Hungerford

Jeremiah Gyebi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremiah Gyebi şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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