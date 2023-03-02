Jeremie Mukendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremie Mukendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremie Mukendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jeremie Mukendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jeremie Mukendi 12 Eylül 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jeremie Mukendi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeremie Mukendi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeremie Mukendi'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jeremie Mukendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jeremie Mukendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Tottenham U18
1 Temmuz 2019 yılında Tottenham U23
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
13 Ocak 2023 yılında Hemel
Jeremie Mukendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jeremie Mukendi şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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