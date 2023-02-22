Jeronimo Barrales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeronimo Barrales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeronimo Barrales kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeronimo Barrales ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeronimo Barrales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeronimo Barrales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeronimo Barrales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeronimo Barrales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeronimo Barrales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeronimo Barrales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeronimo Barrales 28 Ocak 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeronimo Barrales Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Jeronimo Barrales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 9 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Jeronimo Barrales'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeronimo Barrales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeronimo Barrales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jeronimo Barrales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeronimo Barrales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Banfield

1 Temmuz 2009 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2010 yılında Banfield

1 Ocak 2011 yılında Wanderers

30 Haziran 2011 yılında Banfield

1 Ağustos 2011 yılında CA Unión

24 Temmuz 2012 yılında Huracán

5 Temmuz 2013 yılında Asteras Tripoli

20 Ağustos 2015 yılında Sivasspor

25 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

17 Ağustos 2016 yılında Sivasspor

30 Ağustos 2016 yılında Huracán

31 Aralık 2016 yılında Sivasspor

9 Ocak 2017 yılında Johor DT

31 Aralık 2017 yılında Sivasspor

25 Ocak 2018 yılında Gimnasia

7 Temmuz 2018 yılında PAS Lamia

9 Ağustos 2019 yılında Asteras Tripoli

Jeronimo Barrales kimdir

Jeronimo Barrales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeronimo Barrales şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jeronimo Barrales nereli

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