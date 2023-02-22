Jerry Alex kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerry Alex Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerry Alex adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jerry Alex Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jerry Alex {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jerry Alex Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jerry Alex'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jerry Alex Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jerry Alex futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars
Jerry Alex Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jerry Alex şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Jerry Alex Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya takımında 7 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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