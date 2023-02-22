Jerry İsaac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerry İsaac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerry İsaac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jerry İsaac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jerry İsaac {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jerry İsaac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 14 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jerry İsaac'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jerry İsaac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jerry İsaac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında MFM FC
14 Ekim 2022 yılında Nasarawa United
Jerry İsaac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jerry İsaac şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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