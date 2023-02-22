Jerry İsaac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerry İsaac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jerry İsaac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jerry İsaac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.