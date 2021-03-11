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Jersey'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jersey'in Bayrağı Nasıldır?

Jersey'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Jersey'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Jersey hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Jersey'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jersey'in Bayrağı Nasıldır?

Jersey, Batı Avrupa'da, Fransa'nın kuzeyinde İngiltere'nin güneyinde yer alan Manş Adaları'ndan biridir. Jersey, kendi mali, hukuki ve yargı sistemlerine ve kendi kaderini tayin etme gücüne sahip, anayasal bir monarşi altında özerk bir parlamenter demokrasidir. Adadaki Vali, Kraliçe'nin kişisel temsilcisidir.

Jersey'in Başkenti?

“St. Helier” şehri Jersey'in başkentidir.

Jersey'in Para Birimi Nedir?

“İngiliz Sterlini, Jersey Poundu”Jersey'in para birimidir.

Jersey'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jersey'in Bayrağı Nasıldır?

Jersey'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Jersey'in telefon alan kodu : + 44

Jersey'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Jersey

Jersey'in Türkçe Başkent Telaffuzu

St. Helier

Jersey'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jersey'in Bayrağı Nasıldır?

Jersey'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Jersey

Jersey'in İngilizce Başkent Telaffuzu

St. Helier

Jersey'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

St. Helier - Saint Hélier - Saint Hélyi

Jersey'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jersey'in Bayrağı Nasıldır?

Jersey'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Jersey - Jèrri

Jersey'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce - Fransızca - Jèrriais

Jersey'in Bayrağı Nasıldır?

Jersey'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jersey'in Bayrağı Nasıldır?

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