Jersey'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jersey'in Bayrağı Nasıldır?
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Jersey, Batı Avrupa'da, Fransa'nın kuzeyinde İngiltere'nin güneyinde yer alan Manş Adaları'ndan biridir. Jersey, kendi mali, hukuki ve yargı sistemlerine ve kendi kaderini tayin etme gücüne sahip, anayasal bir monarşi altında özerk bir parlamenter demokrasidir. Adadaki Vali, Kraliçe'nin kişisel temsilcisidir.
Jersey'in Başkenti?
“St. Helier” şehri Jersey'in başkentidir.
Jersey'in Para Birimi Nedir?
“İngiliz Sterlini, Jersey Poundu”Jersey'in para birimidir.
Jersey'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Jersey'in telefon alan kodu : + 44
Jersey'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Jersey
Jersey'in Türkçe Başkent Telaffuzu
St. Helier
Jersey'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Jersey
Jersey'in İngilizce Başkent Telaffuzu
St. Helier
Jersey'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
St. Helier - Saint Hélier - Saint Hélyi
Jersey'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Jersey - Jèrri
Jersey'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce - Fransızca - Jèrriais