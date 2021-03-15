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Jersey'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Jersey'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Jersey'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Jersey'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Jersey'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Jersey'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Jersey, Batı Avrupa'da, Fransa'nın kuzeyinde İngiltere'nin güneyinde yer alan Manş Adaları'ndan biridir. Jersey, kendi mali, hukuki ve yargı sistemlerine ve kendi kaderini tayin etme gücüne sahip, anayasal bir monarşi altında özerk bir parlamenter demokrasidir. Adadaki Vali, Kraliçe'nin kişisel temsilcisidir.

Jersey'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Jersey, 97857 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 201. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000013 olduğu görülmektedir.

Jersey'in Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Jersey'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Jersey'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Jersey'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Jersey'in yüz ölçümü 120 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Jersey'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 116 km²

Jersey'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Jersey'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Jersey'in Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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