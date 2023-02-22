Jerson Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerson Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerson Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerson Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerson Cabral 3 Ocak 1991 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerson Cabral Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jerson Cabral, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jerson Cabral'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jerson Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerson Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jerson Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerson Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2007 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2010 yılında Feyenoord

31 Ağustos 2012 yılında Twente

22 Temmuz 2013 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2014 yılında Twente

1 Eylül 2014 yılında Willem II

30 Haziran 2015 yılında Twente

12 Temmuz 2016 yılında SC Bastia

31 Ocak 2017 yılında Sparta R.

30 Haziran 2017 yılında SC Bastia

12 Eylül 2017 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2019 yılında Pafos FC

10 Temmuz 2021 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2023 yılında Ionikos Nikeas

Jerson Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerson Cabral şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jerson Cabral Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Feyenoord Rotterdam (-2010)

Hollanda U17 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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