Jersson Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jersson Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jersson Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jersson Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jersson Vasquez 5 Mart 1986 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jersson Vásquez Shapiama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jersson Vasquez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jersson Vasquez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jersson Vasquez'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jersson Vasquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhoferiva86/

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Jersson Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jersson Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Jersson Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jersson Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2007 yılında Total Chalaco

1 Ocak 2008 yılında José Gálvez

1 Ocak 2010 yılında Juan Aurich

1 Temmuz 2011 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2012 yılında José Gálvez

1 Ocak 2014 yılında U. San Martín

1 Ocak 2016 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2017 yılında Universitario

1 Ocak 2020 yılında César Vallejo

Jersson Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jersson Vasquez şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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