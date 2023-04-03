Jesper Gravdahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Gravdahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Gravdahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Gravdahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Gravdahl 27 Haziran 2006 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Gravdahl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesper Gravdahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Gravdahl'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Jesper Gravdahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Gravdahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Gravdahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Gravdahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında IK Start II

10 Ağustos 2022 yılında IK Start

Jesper Gravdahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Gravdahl şuan IK Start takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jesper Gravdahl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IK Gimletroll (-2020), IK Start (2020-2022)

Norveç U16 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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