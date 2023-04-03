Jesper Penterman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Penterman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Penterman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Penterman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Penterman 23 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Penterman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jesper Penterman, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Penterman'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Penterman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Penterman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2020 yılında Eisbachtal U17

1 Temmuz 2021 yılında SV Wehen U17

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19

Jesper Penterman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Penterman şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sportfreunde Nistertal 07 (2012-2015), TuS Eichenstruth Großseifen (2015-2019), Sportfreunde Eisbachtal (2019-2021), SV Wehen Wiesbaden (2021-2022), 1.FC Köln (2022-)

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