AKÇAL Fırın nesillerdir süren tecrübesiyle Pendik'te hizmet vermeye devam ediyor!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' ifadesine yönelik suç duyurusu!Jesse Sekidika, Konyaspor ile anlaştıKPSS 2021 1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021/1 KPSS tercih nasıl yapılır?Gelinim Mutfakta 29 Ocak Cuma günü kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?Mucize Doktor 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat'ın planı suya düşüyorMenajeri açıkladı: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!Erken uyarı sistemi nedir? | Gıdada erken uyarı sistemi ne anlama geliyor? Ne işe yarayacak?2021/1 merkezi atama ne zaman? KPSS 2021 1 tercihleri ne zaman?Okan Buruk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Okan Buruk, Başakşehir'den neden ayrıldı?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Jesse Sekidika, Konyaspor ile anlaştı

Jesse Sekidika, Konyaspor ile anlaştı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika, Konyaspor ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Jesse Sekidika, Konyaspor ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Yeşil-beyazlı ekip, Nijeryalı futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi imzaladı.  

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 24 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.

Jesse Sekidika, Konyaspor ile anlaştı

"KONYASPOR'UN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

Konyaspor'da 71 numaralı formayı giyecek olan Nijeryalı futbolcu, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konyaspor'un büyüklüğünü, nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Burada elimden geleni yapacağım. Her şey için teşekkür ederim. Kulübe geldiğim ilk andan itibaren çok güzel şeylerle karşılaştım. Çok güzel bir karşılama yaptılar, herkes çok samimiydi. Eşimi bile aradım, onunla konuştuk. Stadyuma geldiğimizde hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye verdi Konyaspor Kulübü. Eşim de bu durumdan çok mutlu oldu. Bunların karşılığını elbet sezon boyunca sizlere ödeyeceğim. Umarım hep beraber mutlu oluruz."

Nijeryalı oyuncu Süper Lig’de bu sezon görev aldığı 6 maçta 1 gol kaydetti.

 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT