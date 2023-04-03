Jesse Van De Haar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Van De Haar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Van De Haar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jesse Van De Haar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jesse Van De Haar 26 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jesse Van De Haar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Key United yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesse Van De Haar'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jesse Van De Haar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jesse Van De Haar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Utrecht Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Jesse Van De Haar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jesse Van De Haar şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SC Hoevelaken (-2013), FC Utrecht (2013-)
Jesse Van De Haar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hollanda U18 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.
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