Jesus Bernal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Bernal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Bernal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Bernal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Bernal 25 Aralık 1996 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús José Bernal Villarig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Bernal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Jesus Bernal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Bernal'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Bernal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Bernal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Bernal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Bernal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SD Tarazona

1 Temmuz 2016 yılında Dep. Aragón

20 Temmuz 2017 yılında Unión Adarve

18 Temmuz 2018 yılında CyD Leonesa

5 Temmuz 2019 yılında Atl. Levante

12 Ağustos 2020 yılında R. Majadahonda

4 Temmuz 2022 yılında Racing Ferrol

Jesus Bernal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Bernal şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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