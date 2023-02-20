Jesus Enriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Enriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Enriquez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Enriquez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesus Enriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Enriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Enriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Enriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Enriquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Enriquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Enriquez 16 Ağustos 1997 tarihinde Santa Clara, California şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Orlando Enríquez Miwa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Enriquez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Jesus Enriquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakland Roots SC futbol takımında oynamaktadır. Oakland Roots SC takımına 29 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Jesus Enriquez'nin Oakland Roots SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Enriquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Enriquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Enriquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Enriquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2018 yılında RGV FC Toros

3 Ocak 2020 yılında San Antonio FC

26 Ağustos 2020 yılında Reno FC

29 Aralık 2020 yılında Oakland Roots

Jesus Enriquez kimdir

Jesus Enriquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Enriquez şuan Oakland Roots SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Jesus Enriquez nereli

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