Jesus Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jesus Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jesus Martinez 2 Mayıs 2003 tarihinde Chilpancingo de los Bravo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Ángel Martínez Rodríguez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jesus Martinez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Martinez'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jesus Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jesus Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2020 yılında Cruz Azul U17
1 Temmuz 2022 yılında CF Pachuca U20
1 Ocak 2023 yılında Pachuca II
Jesus Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jesus Martinez şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 114 numaralı formayı giymektedir.
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