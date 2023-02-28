Jesus Mendieta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Mendieta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Mendieta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Mendieta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Mendieta 11 Nisan 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alexander Mendieta Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Mendieta Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Mendieta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Mendieta'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Mendieta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jesus_mendieta98/

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http://www.facebook.com/jesusalexander.mendietarojas.5

Jesus Mendieta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Mendieta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Mendieta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Mendieta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2017 yılında Alianza Atl.

31 Aralık 2017 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2019 yılında Sport. Cristal

7 Ocak 2019 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2019 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2020 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Jesus Mendieta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Mendieta şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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