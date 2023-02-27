Jesus Pretell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Pretell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Pretell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Pretell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Pretell 26 Mart 1999 tarihinde Sechura şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Emanuel Pretell Panta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Pretell Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Jesus Pretell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jesus Pretell'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Pretell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jesus_pretell/

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http://www.facebook.com/jesuspretelloficial/

Jesus Pretell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Pretell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesus Pretell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Pretell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Sp. Cristal U20

1 Ocak 2017 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2018 yılında Sport. Cristal

2 Ocak 2018 yılında U. San Martín

31 Aralık 2018 yılında Sport. Cristal

31 Ocak 2020 yılında FBC Melgar

31 Aralık 2020 yılında Sport. Cristal

Jesus Pretell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Pretell şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jesus Pretell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlético Grau, San Antonio de Piura

Peru takımında 16 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U23 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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