Jesus Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Ruiz 20 Ocak 1997 tarihinde Esplugues de Llobregat şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Ruiz Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Ruiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Jesus Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jesus Ruiz'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında Cornellà

1 Ağustos 2017 yılında UD Ibiza

1 Temmuz 2018 yılında SD Tarazona

18 Temmuz 2019 yılında RCD Mallorca B

31 Ağustos 2020 yılında SD Tarazona

18 Eylül 2020 yılında Alcorcón

Jesus Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Ruiz şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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