Jhon Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Rodriguez 26 Eylül 1996 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Jairo Rodríguez Monserrate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FranMa Scouting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Rodriguez'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Alfaro Moreno

2 Şubat 2016 yılında Barca SC U20

31 Mayıs 2016 yılında Toreros FC

31 Aralık 2016 yılında Barca SC U20

1 Ocak 2017 yılında Barcelona SC B

2 Şubat 2018 yılında Dep. Cuenca

26 Mart 2019 yılında Gualaceo SC

26 Haziran 2019 yılında Dep. Cuenca

7 Ocak 2022 yılında Delfín SC

Jhon Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Rodriguez şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Academia Alfaro Moreno (-03/2012), LDU Quito (03/2012-12/2012), Academia Alfaro Moreno (12/2012-03/2013), LDU Quito (03/2013-12/2013), Academia Alfaro Moreno (01/2014-12/2014)

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