Jhonatan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonatan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jhonatan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jhonatan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.