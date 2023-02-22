Jide Fatokun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jide Fatokun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jide Fatokun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jide Fatokun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.