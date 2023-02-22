Jide Fatokun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jide Fatokun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jide Fatokun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jide Fatokun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jide Fatokun 13 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jide Fatokun Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jide Fatokun, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jide Fatokun'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jide Fatokun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jide Fatokun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kwara United
Jide Fatokun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jide Fatokun şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.