Jide Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jide Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jide Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jide Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jide Williams 4 Nisan 1996 tarihinde Ondo state şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jide Williams Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jide Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Jide Williams'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jide Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jide Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Nasarawa United
1 Ocak 2020 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2020 yılında Kwara United
1 Aralık 2022 yılında Bendel Ins.
Jide Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jide Williams şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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